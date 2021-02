Lusciano. Rogo in baraccopoli, un morto

Questa notte verso le ore 23:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, unitamente ad un’autobotte in suo supporto, è intervenuta per un incendio di natura imprecisata in una zona rurale, prolungamento di via Vicinale Torre nel Comune di Lusciano.

Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto accertare che in mezzo ad un campo vi era una baracca costituita da travi in legno e lamiere completamente divorata dalle fiamme. Immediatamente si interveniva spegnendo l’incendio e smassando tutto il materiale per un’accurata messa in sicurezza. Purtroppo, durante le operazioni di smassamento, si rinveniva sotto le lamiere il cadavere carbonizzato di una persona attualmente non potuta identificare. Una volta spento l’incendio tutta l’area è stata messa in sicurezza e sul posto è intervenuto il nucleo di Polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Caserta per gli accertamenti volti a stabilire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche le volanti della Polizia di Stato del Commissariato di Aversa coordinate dal Primo Dirigente Dott. Vincenzo Gallozzi e del Commissario Capo Vincenzo Marino.