Governo Draghi, Peluso: “Manca visione politica sviluppo complessivo”

“Fino ad oggi Draghi non ha mai citato le questioni meridionali e, alla luce della formazione del nuovo governo, sembra emergere una visione politica tesa a concentrare i ministeri chiave sul tessuto industriale esistente, che e’ quello del nord, e non finalizzata ad uno sviluppo complessivo dell’Italia a partire dal Sud”. E’ quanto afferma la Vice responsabile nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno di FdI, Gabriella Peluso.

“Non e’ sufficiente un Ministero per il Sud, gia’ esistente nel precedente Governo, ma occorre una politica complessiva finalizzata allo sviluppo del Sud per la crescita dell’Italia – sottolinea la dirigente del partito guidato da Giorgia Meloni -. Sfidiamo Draghi sulla definizione del Recovery plan affinche’ il 50% delle risorse per le infrastrutture vengano destinate al Sud per superare l’attuale gap infrastrutturale e attrarre nuove imprese in questa parte dell’Italia per superare lo sterile assistenzialismo e creare lavoro stabile e di qualità”.