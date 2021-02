FeNAILP sul Ministero del Turismo: ‘apprezziamo l’attenzione per il settore’

“E’ senza dubbio, un fatto positivo aver scelto di istituire il Ministero del Turismo. Finalmente questo settore avrà l’attenzione e la considerazione che merita in virtù dei numeri che oggi rappresenta il 13% del PIL nazionale e oltre 4 milioni di occupati”. Lo afferma Mario Arciuolo, Segretario Generale di FeNAILP- Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti.

“Un grazie, quini , al Premier Mario Draghi – ha concluso Arciuolo- auguriamo buon lavoro al neo Ministro Massimo Garavaglia in attesa di poterlo incontrare per confrontarci con lui su idee e strategie e , soprattutto, per fornire il nostro contributo allo sviluppo delle diverse componenti di questo settore, oggi in grave difficoltà a causa della pandemia, ma che ha tutte le carte in regola per tornare ad essere trainante per la nostra economia”.