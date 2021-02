Continua lo scontro tra CUB NA – CE e sindacato CNAL ITALIA VICTRIX

Oggetto del contendere, le mancate informative che il CUB si ostina a non fornire, nonché a sfuggire ancora ad una volta al confronto per evitare di affrontare tematiche su procedure attuate e poco chiare, non fornendo chiarimenti sulle scelte e modalità operate, sottraendosi agli obblighi di trasparenza che una Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare.

”E’ da circa un mese che la CNAL è stata informata su anomale procedure adottate dal CUB – conferma Orlando Cioffi, segretario nazionale della CNAL ITALIA VICTRIX – che a nostro parere lede il diritto di ogni lavoratore dipendente del Consorzio Unico che è in possesso di titoli e qualifiche per occupare gli eventuali ruoli che si rendono disponibili presso gli uffici, o ad essere utilizzati in ausilio al piano straordinario dei rifiuti, varato dalla Regione Campania con la L.R. n. 14/16 e s.m.i. Risulta infatti – continua il sindacalista Cioffi – che il CUB utilizzi personale amministrativo esterno nelle attività di ufficio e in ausilio al programma straordinario, invece di ricorrere all’assorbimento dei propri dipendenti che ricordo essere posti nelle liste di disponibilità della ORMEL della Giunta Regionale. Nei giorni scorsi la forza lavoro dipendente del CUB, vedendo leso il proprio diritto di prelazione, ha presentato la richiesta di essere utilizzata al posto dell’unità esterna di cui si avvale il Consorzio stesso, diffidando il commissario liquidatore, dr. Ventriglia, a regolarizzare la posizione. Posizione che il dr. Ventriglia continua a non regolarizzare ma che addirittura evita ogni confronto con il sindacato, non fornendo neanche l’eventuale nominativo del responsabile della procedura adottata. Allora si rafforza il mio dubbio – dichiara Cioffi della CNAL – che se fosse una procedura lecita, il CUB non sfuggirebbe ad un tavolo di confronto o addirittura a provvedere a chiudere gli uffici dinanzi ad una legittima protesta operaia. La CNAL prende in considerazione, senza un tavolo di confronto, di garantire la tutela dei diritti degli aventi diritto anche attraverso un’azione legale. L’atteggiamento irresponsabile del CUB, evita anche di dare risposte sui tempi previsti dell’erogazione dell’indennità relativa al periodo 18 Dicembre 2020 – 18 Gennaio 2021 del piano straordinario dei rifiuti, a tutt’oggi non ancora accreditata ai lavoratori. Bisogna anche far presente – tuona Cioffi Orlando della CNAL ITALIA VICTRIX – che è in maturazione il periodo 18 Gennaio 2021 – 18 Febbraio 2021 del programma straordinario dei rifiuti, col forte rischio di ulteriori gravi ritardi nell’erogazione della dovuta identità di 950 euro, non avendo chiarimenti da parte del CUB. L’indennità di 950 euro rappresenta l’unico sostegno economico per diverse, se non tutte, le famiglie dei lavoratori dei Consorzi e il continuo ritardo nei pagamenti sta creando forti disagi nella conduzione dell’economia familiare. Infine ci si aspettava che il CUB intavolasse un confronto costruttivo con tutte le parti sociali per costruire una proposta istituzionale di recupero degli stipendi arretrati non erogati. A queste condizioni la CNAL non può tacere, esce fuori dal coro e si schiera ancora una volta accanto alla forza lavoro, alzando la voce con la manifestazione di protesta, nel pieno rispetto delle norme anti COVID, indetta per martedì 16 Febbraio alle 10,30 presso la sede legale del CUB sita a Curti, in via Fosse Ardeatine n. 1”.