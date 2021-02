Governo Draghi, Franco all’Economia: la Confedercontribuenti ‘prepara’ battaglia

“Draghi parte male. Non è possibile che un uomo delle Banche, Daniele Franco, sia stato chiamato a governare il dicastero all’economia e finanze. Un uomo che proviene dal sistema delle banche non può gestire l’economia, il fisco e le finanze del Paese”. Lo sostiene il presidente nazionale di Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro (in foto), che non ha veli nell’esprimere a caldo il suo giudizio sulla nomina del nuovo Ministro dell’Economia e delle Finanze ritenendo che “è gravissimo che in una logica tecnocratica si individui a questo delicato dicastero un ministro che dimostra col suo passato di essere contro la logica degli interessi dei contribuenti. Era un pessimo burocrate, già quando era anche ragioniere dello Stato. E’ un fatto assolutamente grave. Noi non ci stiamo. Non siamo d’accordo su questa scelta. Sarà battaglia -annuncia il presidente nazionale di Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro-. E sarà una battaglia durissima. E non ci fermeremo di fronte a niente e a nessuno”.