Trentola Ducenta. Il Comune si attrezza per garantire un servizio di vigilanza ambientale e zoofila

“Il comune di Trentola Ducenta si dota di un servizio di controllo e tutela del territorio attraverso la stipula di un protocollo d’intesa con associazioni del settore. Insieme alla giunta comunale, su impulso dell’assessore alla Cultura e Istruzione, Vincenzo Sagliocco, abbiamo approvato uno schema di convenzione per garantire il controllo del territorio e il monitoraggio dei cani randagi con l’ausilio di associazioni ambientaliste e zoofile, attraverso propri volontari aventi la qualificazione di Guardia Zoofila e Ambientale”. Lo annuncia il sindaco Michele Apicella.

“Per l’espletamento di detto servizio hanno già dichiarato la propria disponibilità due note associazioni: il Nogra e Anpana Gepa. Le attività descritte saranno svolte a titolo di volontariato, e quindi non oneroso per le casse comunali, mentre il Coordinamento del servizio sarà affidato al Comandante della Polizia Locale di Trentola Ducenta, che provvederà a seguire gli iter istituzionali. Alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno fatto registrare attività di sversamento illecito di sostanze la cui composizione è in via di accertamento, episodi che, ultimamente, si sono verificati in via Larga nei pressi della zona Pip, dove sono stati rinvenuti liquami di colore rossastro, prontamente rilevati e refertati dalle forze dell’ordine intervenute in loco, onde prevenire il verificarsi di ulteriori fenomeni di attività illegali ai danni della natura e dell’ambiente, frequenti nelle nostre zone, soprattutto quelle periferiche, e per garantire un valido ausilio nel monitoraggio dei cani randagi onde verificarne anche l’eventuale pericolosità, abbiamo intenzione di avvalerci della collaborazione di associazioni zoofile ed ambientaliste che possano impegnare volontari qualificati nell’attività di controllo e monitoraggio del territorio comunale. Abbiamo già raccolto alcune adesioni e il servizio sarà svolto in maniera gratuita e a titolo di volontariato. Ciò non toglie che il personale impiegato nel servizio di vigilanza, essendo in possesso dei relativi decreti di attribuzione della qualifica di ausiliario di P.G., possa intervenire direttamente per reprimere le violazioni in atto o allertare prontamente le forze dell’ordine competenti”.