‘Omosessualità comportamento a rischio Covid’: il documento è del Ministero Salute

Questa mattina è esploso il caso dei moduli predisposti dall’Asl 5 spezzina per accedere alla vaccinazione anti Covid dove gli omosessuali sono considerati “soggetti con comportamenti a rischio come tossicodipendenti e soggetti dediti alla prostituzione”. A denunciare il fatto, il capogruppo in Consiglio regionale della Liguria Ferruccio Sansa (Lista Sansa) via Fb.

Subito sono arrivate le scuse del direttore generale dell’Asl5 Paolo Cavagnaro per quanto riguarda il modulo delle vaccinazioni Covid, nel quale si equiparavano omosessualità, prostituzione e tossicodipendenza alle categorie a rischio”.

Il presidente e assessore alla Sanità della Liguria Giovanni Toti “condanna fermamente quanto accaduto in Asl 5, in relazione alla comunicazione, fortemente discriminatoria, per l’accesso alla fase 2 della campagna di vaccinazione anti Covid-19. Ho dato immediatamente mandato alla Asl5 di ritirare la comunicazione e agli uffici di avviare sun’indagine per individuare le responsabilità e adottare provvedimenti disciplinari”.

Però, in questo caso, l’errore non è dell’Asl 5 di La Spezia bensì del Ministero della Salute. Sì, avete letto bene. L’azienda sanitaria ligure ha sottoposto ai cittadini il documento inserendo i parametri delle categorie a rischio presi dal pdf intitolato “Specifiche funzionali”, scaricabile nell’area dell’Anagrafe nazionale dei vaccini sul sito del Ministero diretto dal ministro Speranza, pubblicato in data 7 ottobre 2020.