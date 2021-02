Covid, ecco i dati che hanno portato alla chiusura delle scuole a Teverola

“In riferimento alla chiusura delle scuole, capisco ed ho recepito perfettamente la vs rabbia, ma ho da fare alcune precisazioni. Ieri non ho predisposto la chiusura della scuola solo ed esclusivamente per i contagi acclarati nel territorio comunale, ma a seguito di, grazie al lavoro del DS, dott.ssa Adele Caputo, e della Dott.ssa De Luca dell’UOPC, un lavoro di ricognizione e di tracciamento all’interno dell’IC Ungaretti”. Così il sindaco Tommaso Barbato in post rivolto ai genitori.

“Questi i dati: due alunni della scuola primaria con covid; due alunni di scuola primaria in quarantena fiduciaria per caso covid in famiglia; due alunni della scuola secondaria di I grado in quarantena per caso covid in famiglia; due alunni della scuola primaria in attesa di tampone; un alunno scuola primaria in quarantena; cinque docenti in quarantena fiduciaria; un docente della scuola secondaria di prima grado positivo al TFN per Covid-19; Siamo in attesa delle disposizioni ASL per ulteriori indicazioni circa la quarantena. Ecco i motivi, prettamente precauzionali. In qualità di massima autorità sanitaria non posso non tener conto di questi numeri e non posso non tutelare la salute dei nostri alunni!”.