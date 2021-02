Aversa. ‘Città sicura e cardioprotetta’, Carli: “Installare defibrillatori in farmacie ed esercizi commerciali”

“La memoria dell’uomo deceduto solo poche settimane fa per arresto cardiaco, nel cuore pulsante della città normanna, frequentato ogni giorno da centinaia e centinaia di persone, ci riporta inevitabilmente ad una tematica sempre attuale e di fondamentale importanza: il primo soccorso e la conseguente capacità di intervento. Non sappiamo se, l’uomo, sarebbe sopravvissuto se gli fosse stata praticata una corretta manovra di rianimazione. Tuttavia, sappiamo per certo che nessuno di noi, oggi, avrebbe rimorsi o rimpianti. E così per tutti gli altri drammatici casi di morte improvvisa per arresto cardiaco”. Così Giuseppe Carli, Responsabile Dip. Sicurezza di Fratelli d’Italia – Città di Aversa.

“Pertanto, il direttivo aversano di Fratelli d’ltalia rappresentato in consiglio comunale dall’Avv. Alfonso Oliva, su proposta del Dipartimento Sicurezza, ha già approntato e depositato una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio affinchè anche Aversa sia resa “città sicura e cardioprotetta” mediante l’installazione di appositi defibrillatori presso farmacie, laboratori di analisi ed esercizi commerciali di vario genere ma, soprattutto, offrendo alla cittadinanza (con particolare riguardo agli esercenti) giornate di formazione, altamente qualificanti, sul primo soccorso adulto e pediatrico e sull’utilizzo del defibrillatore. Auspichiamo che, tale mozione, sensibilizzi chi di dovere e che venga approvata all’unanimità avendo essa, per oggetto, la sicurezza di ognuno di noi”.