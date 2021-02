Terra dei Fuochi, Zinzi: “Ora Governo e Regione uniscano davvero le forze”

“I risultati dell’indagine della Procura del Tribunale di Napoli Nord – Aversa dimostrano come la Terra dei Fuochi sia un’emergenza sulla quale non può calare l’attenzione. Auspico che Regione e Governo ora mettano in campo tutte le forze utili per attuare con urgenza gli interventi necessari sul fronte ambientale e sanitario. Lo ripetiamo da anni, ma oggi alla luce di questi dati allarmanti la Campania non può permettersi di perdere altro tempo”. Così il capogruppo Lega Gianpiero Zinzi, nella passata Legislatura Presidente della Commissione Terra dei Fuochi, ecomafie e bonifiche del Consiglio regionale della Campania.