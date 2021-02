Sanità in Campania, gestite online domande iscrizione in graduatoria per medici medicina generale e pediatri libera scelta

Continua il percorso di digitalizzazione dei servizi del Sistema Sanitario della Regione Campania.

Sono state infatti gestite in modalità completamente digitale, durante lo scorso mese di gennaio, oltre 2.500 domande di iscrizione in graduatoria regionale per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

Un dato che oltre a restituire un’ottima performance digitale rappresenta un successo per la piattaforma realizzata da So.Re.Sa. SpA nonché un altro tassello realizzato che si aggiunge alla strategia di digitalizzazione di tutti i processi amministrativi del Sistema Sanitario Regionale.

La piattaforma, oltre a garantire la completa dematerializzazione del processo di presentazione delle domande, è stata resa pienamente coerente con le indicazioni nazionali per lo sviluppo dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione, grazie all’utilizzo di SPID per l’autenticazione degli utenti e all’integrazione con MyPay/PagoPA per il pagamento della marca da bollo corredata alla domanda di iscrizione e necessaria per la sua finalizzazione

La piattaforma, che rientra tra le altre soluzioni realizzate da So.Re.Sa. SpA nel contesto del programma SINFONIA (Sistema INFOrmativo SaNItà Campania) per l’attivazione di nuovi servizi digitali per il Sistema Sanitario Regionale della Campania, costituisce il punto di partenza di un percorso di futura completa digitalizzazione di altri processi amministrativi, come la presentazione di domande per l’assegnazione di incarichi vacanti o di richieste di trasferimento per ambiti territoriali carenti.