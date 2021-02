In grave difficoltà il circo Romina Orfei: la richiesta d’aiuto alla cittadinanza

Un grido di aiuto quello lanciato in questi giorni dalle maestranze del circo Romina Orfei. Nessun spettacolo per via del covid, da qualche tempo sono fermi su un terreno sito a via Atellana tra Cesa ed Aversa e ora ci sono seri problemi sia per le persone e sia per il nutrimento degli animali.

“Fino ad adesso siamo andati avanti con i nostri risparmi, ma il periodo è stato troppo lungo. Senza far spettacoli e quindi senza incassi, siamo arrivati dunque a non aver possibilità di mantenere animali e nemmeno i lavoratori – fanno sapere dal Circo Romina Orfei. Ad oggi ci ha aiutato la Protezione Civile di Aversa e Cesa, la Coldiretti, il WWF, e la Chiesa di Aversa. Ci hanno aiutato con alimenti per le persone e il fieno per gli animali. Per un circense è veramente una cosa tragica, rimanere fermi per così tanto tempo. Noi non ci siamo proprio abituati, non siamo mai stati fermi per più di una o due settimane per tappa, perché la nostra vita è viaggiare, muoversi da una città ad un’altra, per poter presentare i nostri meravigliosi spettacoli”.

Un accorato appello quello lanciato dal gruppo del circo Romina Orfei che ancora una volta chiede aiuto, una mano a tutti i cittadini.