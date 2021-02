(VIDEO) Governo, De Falco: “Io con Salvini? C’è una rivisitazione delle idee”

“Governare con Salvini? Io non ho lasciato il Movimento perché c’era Salvini ma perché c’era la traduzione in pratica delle idee aberranti di Salvini, che non sono idee condivise da tutta la Lega. Oggi c’è una rivisitazione delle idee. Attenzione: trattare le persone in mare come migranti e non come naufraghi è qualcosa di illegale”. Così Gregorio De Falco, senatore del Maie, al termine delle consultazioni con il Presidente incaricato, Mario Draghi.

(Lorenzo Sassi/alanews)