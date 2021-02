Pimonte. Giunta si dimezza indennità di carica: devoluti 22mila euro al fondo di solidarietà

“Chi è in difficoltà non va abbandonato. E’ questo il mantra che la giunta comunale di Pimonte, che mi onoro di guidare, si è ripetuto dall’inizio della pandemia di Covid-19, per questo motivo la Giunta ha deciso di dimezzare le proprie indennità di carica e di devolverle al fondo di solidarietà (istituito con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 27/03/2020). Una decisione che non volevamo sbandierare ai quattro venti in quanto siamo convinti che la beneficenza vada fatta in silenzio ma, per evitare interpretazioni sbagliate, riteniamo giusto diramare questo comunicato.

Grazie alla delibera n. 5, approvata il 4 febbraio 2021, i 22mila euro ricavati dal dimezzamento delle indennità di carica saranno devoluti al fondo di solidarietà, gestito da Don Roberto Buonomo a cui tutte le persone in difficoltà potranno rivolgersi per necessità di ogni genere. Il progetto del fondo, oltre alla piena indennità del sindaco versata da aprile a giugno 2020, ha potuto contare sul contributo di tanti privati benefattori che hanno deciso di donare per aiutare chi ha meno. L’ottima riuscita del progetto ci ha spinto a confermare e rilanciare quest’azione di sostegno.

Sono convinto che chi ricopre ruoli di responsabilità debba dare il buon esempio, pertanto, nonostante le pochissime risorse a disposizione, visto il difficile momento del Paese, la Giunta ha deciso di agire concretamente. Il Covid non ha risparmiato la nostra comunità e solo sei giorni fa abbiamo dovuto piangere la 15esima vittima di questa pandemia, ma l’emergenza sanitaria non deve trasformarsi in crisi economica e per evitare che ciò accada metteremo in campo ogni sforzo”. Con queste parole Michele Palummo, sindaco di Pimonte, ha commentato la delibera di giunta che ha approvato il dimezzamento delle indennità di carica.