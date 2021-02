Musei, Santangelo: “Bando per sostenere attività museale e contribuire loro gestione”

«I musei rappresentano un patrimonio inestimabile perché preservano la nostra memoria e perché possono essere un importante vettore di sviluppo. La giunta regionale della Campania ha pubblicato un bando per sostenere l’attività museale e contribuire alla loro gestione. In bilancio sono state, infatti, appostate delle somme proprio per aiutare i musei della Campania». A dichiararlo è l’esponente di Italia Viva e vicepresidente della commissione Affari istituzionali della Regione Campania Vincenzo Santangelo.

« Per accedere al finanziamento i Comuni hanno quarantacinque giorni di tempo per rispondere al bando pubblicato sul Burc di ieri otto febbraio. Sono certo che le amministrazioni non si lasceranno sfuggire la possibilità di ottenere queste somme che, in questo delicato momento storico, hanno un valore ancor più importante. Con queste misure la Regione vuole guardare anche alla ripresa e al dopo-Covid. La cultura e i musei, in questa pandemia, purtroppo, sono stati enormemente penalizzati ed è giusto che si mettano in campo strategie utili per sostenere il rilancio delle loro attività. Realtà come Maddaloni, Caserta, Capua, Teano, Santa Maria Capua Vetere, Aversa, giusto per fare qualche esempio, potrebbero trovare grande sostegno da queste misure. Come consigliere regionale, sono impegnato in prima persona affinché tutti i musei della provincia di Caserta possano beneficiare di questo contributo».