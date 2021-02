Fugge alla vista della volante, denunciata 26enne casertana

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Ernesto Rossi per la segnalazione di una persona in stato confusionale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna che, alla loro vista, è entrata in un’auto dandosi alla fuga per eludere il controllo; ne è nato un lungo inseguimento durante il quale la conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in via Tancredi Galimberti, ha tentato di speronare la volante per poi essere bloccata anche grazie al supporto di una pattuglia del Commissariato Scampia.

La donna, una 26enne casertana, è stata denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento; inoltre, gli agenti hanno sequestrato il veicolo poiché sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro, mentre alla donna è stata ritirata la patente di guida.