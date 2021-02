(VIDEO) Caserta omaggia Maradona, spunta una canzone degli RFC

Tra le opere artistiche che, in queste settimane, stanno rendendo omaggio al grande Diego Armando Maradona, spunta anche un brano made in Caserta. La firma d’autore è di Maurizio Affuso e della nota band casertana, gli RFC, che hanno messo online venerdì scorso un’emozionante videoclip che contribuisce alle celebrazioni in onore di Maradona. Un gesto d’amore per un calciatore divenuto leggenda, per molti il vero “dio del calcio”, sicuramente un personaggio che ha influenzato e trasformato le vite di migliaia di persone.

Il video è stato girato tra le strade di Napoli e, in particolare, a Quarto, ai piedi del nuovo murales disegnato dall’artista Jorit. Al termine della clip, compare proprio Jorit durante l’inaugurazione del murales – evento curato dal Collettivo Quarto – le cui immagini hanno fatto rapidamente il giro del web. La canzone s’intitola “La mano de Dios”. Scritta da Maurizio Affuso, è interpretata dagli RFC: Antonio Daniele, Michele Fortunato, Luigi Pastore e lo stesso cantautore casertano. Hanno suonato Marco Di Mauro, Leandro Ferraiuolo ed Enrico De Lucia. Su Facebook, il video ha già raggiunto quota 14mila views.

La band è da sempre connessa alle tematiche sociali e sportive, soprattutto in ambito locale. Proprio Affuso nel corso degli anni ha scritto gli inni sportivi delle squadre della città – la Casertana nel calcio e la JuveCaserta per la pallacanestro – e si è reso protagonista di iniziative solidali, a metà fra la musica e lo sport. Il video degli RFC rappresenta uno schiaffo dopo il brutto gesto da parte di ignoti che, in queste ore fa, hanno imbrattato il nuovo murales realizzato proprio a Caserta per Maradona.