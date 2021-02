(VIDEO) Scuole in Campania, dad solo nelle aree con più contagi

Domani, nella riunione dell’Unità di Crisi, si discuterà come affrontare l’aumento dei contagi nelle scuole, così come evidenziato dal governatore Vincenzo De Luca venerdì scorso. Le ipotesi che sono sul tavolo di De Luca ci sarebbe quella della sospensione della didattica in presenza solo nei territori col maggior numero di contagi da Covid e quindi adottare la Dad. Come resta in pole l’ipotesi della didattica online solo per le superiori a partire dal prossimo 15 febbraio.

Sulla questione è intervenuta l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Lucia Fortini nel corso della sua diretta su Facebook : “Secondo me non ci devono essere ordinanze che interrompano la didattica in presenza. Ci vuole un’azione mirata, guardando la curva pandemica di alcuni territori e mettere in campo ordinanze mirate dove i numeri non sono in linea col resto della Regione”.