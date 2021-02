Chiedi il rimborso per la “consegna” degli elenchi telefonici di Tim

La maggior parte degli utenti telefonici, in buona fede, non ha l’abitudine di controllare il dettaglio costi della fattura. Questa cattiva abitudine, purtroppo, può costare anche tanti soldi agli utenti di rete fissa. Infatti, all’interno del dettaglio dei costi, a volte, ci sono annidate tante piccole voci di costi non dovuti, che mese dopo mese, euro dopo euro, sottraggono decine, se non centinaia di euro ai clienti.

Questo fenomeno, riguarda un po’ tutti i clienti di telefonia, ma in particolar modo, vi vogliamo segnalare un addebito in fattura da parte di Tim relativo ad un costo non dovuto. Infatti, se siete clienti Tim, vi consigliamo di controllare tutte le fatture che avete a disposizione, perché sotto la voce “Altri importi”, dovreste trovare un addebito per “Consegna elenchi telefonici”. Di seguito, vi riportiamo anche un’immagine della parte della fattura dove poter trovare questa voce di addebito.

Rimborso per la consegan degli elenchi telefonici Tim

In pratica, si tratta di un addebito che la Tim continua ad addebitare ai propri clienti, nonostante la consegna degli elenchi telefonici non avvenga più né via posta né tantomeno via fisicamente.

