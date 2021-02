Come investire in CFD, 3 mercati interessanti

Molti italiani si stanno avvicinando solamente ora al mercato degli investimenti. La cosiddetta “cultura finanziaria”, infatti, in Italia scarseggia: un’analisi dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) rivela come oltre il 20% degli studenti italiani non abbia praticamente alcun tipo di cultura finanziaria. Questo significa che in età adulta, salvo una formazione autodidatta per interessi personali, un italiano su 5 non sarà in grado di investire in maniera consapevole e, di conseguenza, avrà probabilmente difficoltà a gestire le proprie finanze. Il lato positivo è che, grazie alla diffusione di Internet, le risorse per formarsi autonomamente non mancano e si può arrivare a investire in tutta sicurezza scegliendo strumenti come i CFD.

Cosa sono i CFD

I CFD, o Contratti per Differenza, sono strumenti che replicano l’andamento di asset finanziari e permettono di negoziare al rialzo o al ribasso sul prezzo di azioni, criptovalute, indici di borsa, cambi valutare e molto altro. Sono contratti standardizzati e questo si traduce in praticità e semplicità: per negoziarli non serve riempire moduli o firmare autorizzazioni come nell’acquisto di azioni, basta un solo clic del mouse. Inoltre, i CFD sono soggetti a leva: per aprire una posizione viene richiesta solo una piccola parte del valore totale, la parte restate sarà coperta dal broker. L’unico requisito essenziale per iniziare è capire bene come scegliere i migliori CFD.

Quali mercati scegliere per i CFD

I CFD sono in uso da oltre 20 anni e rappresentano una grande opportunità per gli investitori che non dispongono di grandi capitali ma vogliono comunque partecipare alla scena finanziaria: permettono infatti di affacciarsi ai mercati azionari di tutto il mondo, da quello americano a quelli asiatici. Tuttavia, è bene scegliere attentamente su quali CFD investire per massimizzare le proprie possibilità di guadagno. Questi sono alcuni dei mercati più in voga.

Criptovalute

Le criptovalute sono relativamente nuove sul mercato finanziario, ma dall’esplosione del Bitcoin nel 2017 sono uno degli asset che più vengono tenuti sott’occhio dagli investitori. Con i CFD si può negoziare sia al rialzo che al ribasso su diverse criptovalute, anche con ampi margini di profitto grazie alle ampie variazioni di prezzo che le caratterizzano. L’altro lato della medaglia è che lo spread è molto ampio e la leva finanziaria molto bassa, quindi questa tipologia di investimento richiede capitali molto più alti per ottenere un profitto significativo.

Indici di Borsa

I CFD su indici riguardano i principali indici di borsa dei mercati azionari, come il Dow Jones, il FTSE MIB di Piazza Affari o la Borsa di Francoforte, ma anche indici “Mid Cap”, cioè con titoli azionari di media capitalizzazione.

Materie prime

Le materie prime sono un altro mercato valido, che ha ottenuto buoni risultati nel corso del 2020. In questo caso le merci interessate sono petrolio, oro, argento, rame, gas naturale e anche altre tipologie, come quelle alimentari (soia, cacao, caffè, zucchero, cotone, ecc.). Da notare l’oro, un asset particolarmente stabile che viene spesso considerato un investimento sicuro e in perenne crescita anche nei periodi economici peggiori. Essendo alcune quotazioni molto volatili e potenzialmente rischiose, in vista di una negoziazione con fondi reali va effettuato uno studio approfondito della materia prima interessata.

Scegliere i CFD con consapevolezza

Qualunque sia il mercato scelto per la negoziazione di CFD, è importante sottolineare la necessità di affidarsi esclusivamente a piattaforme conosciute e seguite da broker certificati. Molte offrono anche diversi strumenti rivolti esplicitamente ai nuovi investitori, come la possibilità di aprire un conto demo, impostare uno stop loss o sfruttare il “social trading” e copiare le mosse dei migliori broker. Con questi “aiuti” anche chi ha appena iniziato ad avvicinarsi al trading può aprire e chiudere posizioni in sicurezza, senza dover mettere a repentaglio il proprio capitale fin da subito.