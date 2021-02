Pimonte punta alla completa conversione tecnologica

“La conversione tecnologica è al centro del lavoro dell’Amministrazione di Pimonte”, afferma il sindaco Michele Palummo, che a un mese dal lancio della piattaforma on-line per la presentazione delle pratiche edilizie ne traccia un bilancio.

“Il primo gennaio, in concomitanza con il nuovo anno, è stata attivata la piattaforma telematica che consente la presentazione delle pratiche edilizie on-line. Ad un mese dal lancio, grazie al profondo impegno della consigliera con delega all’innovazione tecnologica, Anna Somma, possiamo affermare che la piattaforma sta avendo il successo sperato. Sono molti i professionisti e le imprese già iscritti alla piattaforma, che non sta riscontrando alcun problema di sorta e sta dando una forte accelerazione a quella famosa burocrazia troppo spesso ha rallentato l’Italia. Le procedure telematiche snelliscono questi processi saltando inutili andirivieni dagli uffici in quanto i tecnici del Comune, che ringrazio particolarmente, sono sempre disposizione dell’utenza per qualsiasi chiarimento, accompagnandoli in ogni fase, ove necessario. Una sinergia che sta funzionando al meglio e che lascia ben sperare per il futuro, quando sarà completata la configurazione per la totale integrazione con il sistema informativo comunale dei servizi, ormai divenuti essenziali, come Pago PA (attiva da giugno 2020), APPIO e SPID. Un’azione che ci consentirà di accedere al Fondo per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione stanziato con il decreto rilancio. Di pari passo stanno avanzando i lavori per la fibra ottica, così da dare a tutta Pimonte una connessione degna dell’era digitale che stiamo vivendo. Colmare il più possibile il divario tecnologico tra grandi città e piccoli paesi è l’obiettivo che ci siamo posti e che stiamo portando avanti con numerosi interventi. Una scommessa che vogliamo vincere.”