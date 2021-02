Frana Amalfi, Vicinanza: “Subito commissario straordinario di governo per ricostruire e salvare stagione estiva”

“Un commissario straordinario di Governo per la frana di Amalfi e salvare la stagione estiva”. A chiederlo è Gigi Vicinanza, componente nazionale della segreteria metalmeccanici della Cisal.

“Non possiamo aspettare i tempi della burocrazia. Ad Aprile, con le festività pasquali, parte la stagione estiva che, in un periodo come questo, sarà ossigeno puro per l’intera Costiera amalfitana. Ecco perché ci vuole un commissario che con i suoi poteri velocizzi i lavori di ricostruzione del costone Vagliendola. Il Governo, seppur alle prese con la crisi, non deve perdere tempo su Amalfi. Venga subito nominato un commissario straordinario. Sui nomi non ho preferenze, voglio solo che sappia fare il suo lavoro e concludere la ricostruzione in tempi brevi. Per tutto il resto toccherà alla magistratura di Salerno, ma alle aziende del territorio vanno date risposte. Un’ulteriore crisi, oltre quella legata alla pandemia, non si può accettare”.