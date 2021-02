Comunali, le civiche a sostegno di Del Gaudio: “Con Pio sindaco per far rinascere Caserta”

“Con piacere, questa mattina, abbiamo accolto l’invito dei rappresentanti politici del centrodestra finalizzato alla definizione di un programma politico chiaro ed attuabile per la citta’ di Caserta. L’amministrazione cittadina in carica, la peggiore di sempre, ha determinato il disastro culturale, finaziario, economico e sociale della Citta’ di Caserta. Per questi motivi abbiamo deciso di scendere in campo al fine di contribuire, nel miglior modo possibile, alla rinascita della città”. Così, in una nota le liste civiche a sostegno di Pio Del Gaudio sindaco: Sebastiano Cosentina (CaserTiamo); Mario Pagliaro (Caserta nel Verde); Raffaele Pizzo (Nazionalisti Italiani); Maurizio Pontillo (Caserta Tu); Giuseppe Serao (Autonomi e Partite Iva ) e Giuliana Sorà (Federazione Italia).

“Nelle nostre liste ci sono impiegati,operai,lavoratori dipendenti,autonomi e tanti giovani. Con essi stiamo scrivendo un programma possibile, realizzabile e soprattutto condiviso con tutte le forze sane e positive della citta’. In tal senso, come questa mattina, ribadiamo la disponibilita’ ad incontrare , indipendentemente dalle appartenenze e degli schieramenti politici , tutte le realta’ cittadine che abbiano a cuore il futuro di Caserta. Quando ‘la politica cittadina’ decide di confrontarsi con il civismo e la cittadinanza attiva tale segnale deve essere accolto sempre con positività. Obiettivo unico Caserta”.