Cesa. Raccolta differenziata, controlli della Polizia Locale

Anche oggi sono continuati i controlli, nel paese, in materia di rifiuti. I Vigili Urbani, guidati dal comandante Luisa Del Prete, hanno sanzionato alcuni condomini nella zona conosciuta come “Parco Guarino”.

“Purtroppo – si legge nella nota – ci sono ancora dei palazzi che, dopo tanto tempo, non rispettano le regole in materia di raccolta differenziata. Poche e semplici norme che, puntualmente, non vengono rispettate. Nei giorni scorsi, assieme all’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino, abbiamo anche scritto una lettera di richiamo agli amministratori di questi condomini, affinchè vi fosse un puntuale rispetto delle regole. Nel frattempo continueremo a sanzionarli”.

I vigili urbani sono riusciti, attraverso l’apertura delle buste, ad individuare un probabile soggetto che ha sversato abusivamente in zona di Via San Pio. Anche in questo punto si continuano a registrare accumuli di rifiuti, senza il rispetto delle regole.

“Grazie alle segnalazioni degli Osservatori Ambientali e grazie al lavoro dei Vigili Urbani – conclude la nota -, stiamo cercando di incrementare i controlli ed anche le sanzioni, a chi non rispetta le regole in materia di raccolta differenziata”.