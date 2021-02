Carinaro. Ufficio Urbanistica, PD: “Siamo costretti a notiziare gli organi inquirenti”

“Per rimanere nell’ambito dei proverbi, leggendo le dichiarazioni del Sindaco di Carinaro, potremmo dire ‘va tutto bene, madama la marchesa’!

Difatti il Sindaco, rispondendo – in verità solo parzialmente – agli interrogativi, da noi poi posti, il 23 e 31 gennaio us., e specificatamente in ordine al tecnico prescelto alla guida dell’Ufficio urbanistica del Comune di Carinaro e mai entrato in servizio, perché arrestato qualche giorno prima che firmasse il contratto di con il nostro Comune, dichiarava: ‘Mi spiegate quale colpa deve essere additata al sottoscritto e a questa maggioranza se nell’espletamento dell’iter della selezione, all’atto della verifica dei requisiti morali e dei carichi pendenti (antecedente alle notizie arrivate a mezzo stampa dell’arresto) è stato ritenuto non idoneo e non è stata sottoscritta nessuna assunzione?’. Ebbene da un accesso agli atti, che questo Gruppo d’opposizione ha effettuato presso i competenti Uffici comunali, è emerso che la Commissione incaricata aveva dichiarato idoneo il tecnico in questione, per la copertura dell’incarico di istruttore tecnico; non solo, il predetto tecnico, all’atto della presentazione della domanda, aveva dichiarato di essere stato destinatario di un rinvio a giudizio nell’ambito di un procedimento penale. Orbene, ritenuto che l’assenza di pendenze processuali era considerato dal bando un requisito di ammissione alla procedura selettiva, ne consegue che la Commissione, nominata dal Sindaco e retribuita dai Cittadini di Carinaro,non doveva proprio ammettere codesto tecnico alla selezione, piuttosto che dichiararlo idoneo, salvo poi non procedere all’assunzione. Ma non solo!”. Così, in una nota stampa, il gruppo consiliare PD Carinaro.

“Il lavoro della commissione, è tanto più equivoco se si considera che esclude un altro partecipante(tra l’altro Carinarese),per non aver dichiarato la conoscenza della lingua straniera, condizione grave a giudizio della commissione, rispetto all’auto certificazione di carichi pendenti fatta dal prescelto. Ma non basta. Sempre dal verbale della commissione giudicatrice emerge che il candidato selezionato fosse, a loro avviso, quello con il profilo maggiormente rispondente alle esigenze dell’amministrazione, conseguendone in ogni caso l’idoneità anche degli altri due professionisti partecipanti , sebbene non “maggiormente rispondenti alle necessità di questa amministrazione”. Dunque ci chiediamo: perché il Sindaco o chi per lui non ha provveduto a meglio valutare gli altri due candidati, si badi ugualmente in possesso dei requisiti richiesti dall’amministrazione nell’avviso pubblico? E la domanda è d’obbligo visto che giovedì u.s l’amministrazione ha provveduto a pubblicare un nuovo bando per la selezione di una guida dell’ufficio Urbanistica ed Edilizia privata. Pertanto,alla luce di quanto è emerso,sorgono sempre più imperiosi gli interrogativi: Quali sono le caratteristiche (e non di certo quelle professionali e morali) che dovrebbe avere il responsabile dell’ufficio edilizia ed urbanistica? A quali presunti gruppi di potere dovrebbe essere confacente? La maggioranza è al corrente di questi fatti? Ha letto le carte? Chi tra loro,visto che il sindaco è un bel po’ reticente,avrà il coraggio di spiegare ai cittadini cosa sta accadendo? Il segretario comunale,nella qualità di Presidente della commissione selezionatrice,è certo di aver svolto bene il suo ruolo? È sicuro di aver garantito il regolare e trasparente svolgimento della procedura concorsuale? Perché è grave,particolarmente grave che un Sindaco faccia delle dichiarazioni che appaiono in netto contrasto con gli atti in possesso dell’Amministrazione! Concludiamo, ribadendo che è necessario fare urgentemente chiarezza! I Carinaresi rimangono in attesa di “un sussulto di dignità”! Ad ogni buon conto,in ordine a tutto quanto affermato provvederemo a notiziare gli organi inquirenti”.