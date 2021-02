Capodrise. Il ‘De Gasperi’ apre la campagna adesioni 2021/2022

«Al centro, tu!». Il De Gasperi di Capodrise apre la Campagna adesioni 2021/2022. A 15 anni dalla sua fondazione, il Centro studi presieduto da Salvatore Liquori rinnoverà la platea dei soci, il consiglio direttivo, l’organo esecutivo e darà vita a un vero movimento giovanile.

«Anche il 2021 – dichiara Liquori – si preannuncia un anno difficile: la lunga scia dell’emergenza sanitaria non accenna a concludersi; eppure, si intravedono piccoli segnali di speranza, dai quali bisogna ripartire. Il De Gasperi ha ripreso le sue attività con la tenacia che ci contraddistingue: saremo più presenti sui social, con il gruppo Whatsapp #DeGasperiInForma saremo più vicini ai nostri sostenitori e, soprattutto, lavoreremo a progetti sempre più ambiziosi, come la riqualificazione della chiesetta di San Donato. Tutto – chiarisce Liquori – con un unico obiettivo: creare una classe dirigente giovane che abbia a cuore le sorti di Capodrise e che si dimostri capace di dare risposte concrete a problemi che restano irrisolti da oltre 10 anni. È tempo di ritornare a stare insieme, di ritornare a vivere fino in fondo la nostra idea di cittadinanza, di promotori e di custodi del bene comune. Il Centro studi ripercorrerà i suoi primi 15 anni intrecciandoli con le vicende sociali, culturali e politiche della città: daremo conto, in una prospettiva non celebrativa ma critica e consapevole, dei risultati, degli errori e delle ambizioni di donne e uomini che amano Capodrise. Abbiamo tante idee sul tavolo: saranno momenti di passione civile e di libertà per costruire – conclude Liquori – un futuro diverso». Per iscriversi o confermare la propria adesione al De Gasperi basta inviare un’email a degaspericapodrise@gmail.com o un messaggio Whatsapp al 329 675 5420.