Aversa. Vaccinazioni over80, Girone: “Pronti ad aiutare gli anziani per la prenotazione”

Dopo i medici, gli infermieri, gli anziani e gli operatori sanitari delle rsa del territorio, i prossimi ad essere vaccinati contro il coronavirus saranno gli anziani over 80.

“Capiamo bene le difficoltà che gli anziani hanno nei confronti della tecnologia, talvolta spesso sono anche soli e non hanno alcun aiuto – afferma Carlo Girone, Presidente dell’Aic Zonale Aversa, Associazione presente sul territorio che da anni si impegna nella tutela dei pensionati -. Proprio in questo momento storico non possiamo assolutamente tirarci indietro. Le nostre sedi saranno a completa disposizione per tutti coloro che avranno necessità di un aiuto per prenotare il vaccino che per ora,come da procedura, è solo rivolto agli anziani over 80. Le prenotazioni quindi per loro sono state attivate e le vaccinazioni cominceranno tra il 10 e il 15 febbraio”.