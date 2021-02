(VIDEO) Covid in Campania, Santangelo: “Vaccinare in tempi stretti il personale scolastico”

«Didattica in presenza e sicurezza non possono essere due concetti agli antipodi: è per questo che deve essere garantita in tempi strettissimi la vaccinazione al personale scolastico. L’ho ribadito con forza questa mattina in consiglio regionale in occasione del question time quando ho discusso una specifica interrogazione». Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Italia Viva, Vincenzo Santangelo.

«L’assessore Marchiello, che ringrazio, mi ha risposto che il personale docente rientra tra le categorie a rischio e che, in questa seconda fase della campagna, sarà tra i destinatari del vaccino. Vigilerò affinché ciò avvenga in tempi rapidissimi dal momento che dopo il tremendo 2020 che hanno vissuto gli studenti della Campania, non è pensabile continuare a negare loro la possibilità di andare a scuola. Vaccinare il personale scolastico, significa ridurre di gran lunga la possibilità di contagio permettendo agli studenti di poter vivere la loro quotidianità e, soprattutto, di poter portare avanti in maniera regolare il loro percorso formativo. Nonostante gli straordinari sforzi fatti dai docenti e dalle scuole per garantire la didattica a distanza, questo metodo di insegnamento non si può considerare un adeguato surrogato alla presenza in classe».