Governo, Pastorino: “Responsabilità non è fare alleanza con Salvini”

“Rispondiamo con tutta la disponibilità possibile all’appello del Presidente della Repubblica. In questo momento difficile, a causa di una crisi la cui genesi è ben nota, il Quirinale ha dato un indirizzo per il governo del Paese. La responsabilità di ogni forza politica è necessaria, come abbiamo sempre dimostrato a differenza di altri che ci hanno portato a questo punto. Ma essere guidati dalla responsabilità significa anche avere il senso di responsabilità, appunto, di non unirsi ai sovranisti e quindi di non fare l’alleanza con la Lega di Matteo Salvini. Perché le distanza sono troppo ampie”. Lo dichiara il deputato, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Individuare un perimetro di maggioranza – aggiunge Pastorino – non è un capriccio ideologico, come dice Renzi, ma la presa d’atto delle differenza tra forze politiche incompatibili. Al di là della composizione del governo, si dovrà decidere la linea politica dell’esecutivo stesso. Ci dovrà essere collaborazione sui provvedimenti più importanti, come i vaccini, il sostegno alle attività produttive e all’occupazione in generale, ma non è realizzabile la condivisione di un percorso governativo. Penso sia difficile mettere insieme chi lavora per la progressività fiscale, il sostegno alle fasce più deboli, e chi chiede la flat tax, che favorisce i più ricchi”.