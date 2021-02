(VIDEO) Importazione illegale walkie-talkie, Aung San Suu Kyi in detenzione preventiva

Arrestata la scorsa settimana dopo il colpo di stato in Myanmar, Aung San Suu Kyi, è in detenzione provvisoria per un periodo di 14 giorni, dal primo al 15 febbraio, con l’accusa di aver violato una legge sull’import-export. Lo ha stabilito un tribunale birmano, accusando la 75enne, ex capa de facto del governo, di possesso di apparecchi di comunicazione illegali, per aver importato illegalmente dei walkie-talkie, ritrovati in casa sua.