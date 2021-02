Torre del Greco. Lega Campania: “Non siamo forza di governo”

La Lega non ha accordi politici con il primo cittadino di Torre del Greco (NA), il dott. Giovanni Palomba, che gode di una nuova maggioranza con forze politiche lontane dalle nostre idee, anche a livello nazionale. E’ quanto si legge in una nota nel coordinamento politico regionale.

Nel massimo rispetto per tutti i cittadini di Torre del Greco, i dirigenti locali della Lega hanno sempre assunto atteggiamenti coerenti con la linea politica del segretario nazionale Matteo Salvini, che mette al centro della propria azione gli interessi della collettività e non le poltrone o comodi incarichi – si sottolinea in una nota -. Nessuna scorciatoia per governare. Quanto avvenuto in queste settimane evidenzia una mancanza di concertazione con la segretaria regionale, da parte dei consiglieri comunali Luigi Mele e Mario Buono, ai quali auguriamo buon lavoro ma su strade diverse.

Gli accordi presi dai suddetti consiglieri che non hanno mai formalmente aderito alla Lega non rappresentano scelte di partito. Tutti i cittadini di Torre del Greco e soprattutto chi ha creduto e continuerà a credere nel progetto della Lega per Salvini Premier meritano trasparenza, lealtà e coerenza.