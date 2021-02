La diocesi di Aversa si prepara a vivere la Settimana per la Vita 2021

“Libertà è Vita”: sarà questo il filo conduttore della “Settimana per la Vita” che la comunità diocesana di Aversa si prepara a vivere dal 7 al 14 febbraio. Una settimana necessariamente ridimensionata rispetto alle precedenti edizioni: tuttavia gli eventi previsti in calendario, seppur limitati, toccheranno l’ampio spettro di argomenti suggeriti dal tema indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana per la 43a Giornata Nazionale per la Vita.

La Giornata, che verrà celebrata domenica 7 febbraio 2021, si concentrerà sul tema “Libertà e vita”. Un’occasione preziosa “per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà”, del suo esercizio a servizio della vita: “La libertà – si legge nel Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI – non è il fine, ma lo ‘strumento’ per raggiungere il bene proprio e degli altri”.

“In questo difficile periodo storico segnato dalla pandemia, tutti noi abbiamo sperimentato la drammatica limitazione delle libertà personali”, afferma don Massimo Spina, direttore dell’Ufficio diocesano per la Famiglia e la Vita. “Anche per questo motivo, modificando leggermente lo slogan della Giornata per la Vita, abbiamo voluto rafforzarne il senso: trasformando la congiunzione in verbo e, quindi, sostenendo che la ‘libertà è vita’, intendiamo puntare l’attenzione sul reale valore – sociale, politico e religioso – della libertà, che implica anche un senso di responsabilità”.

L’uso individualistico della libertà mette in pericolo le relazioni e la “casa comune”, mentre invece “siamo chiamati a riflettere sul tipo di società che vogliamo impegnarci a costruire con la libertà che Dio ci ha donato. La responsabilità – prosegue don Massimo – è quell’asse che unisce la libertà e la vita, portandoci oltre la nostra libertà per accogliere la vita di altre persone nel nostro orizzonte. Del resto, Papa Francesco ci ricorda spesso come sia l’amore la vera libertà, perché distacca dal possesso e ricostruisce le relazioni”.

La Settimana per la Vita si aprirà dunque domenica 7 febbraio, con la Celebrazione della “Giornata della Vita” nelle comunità parrocchiali della diocesi. Il giorno dopo, lunedì 8, i canali social “Chiesa di Aversa” diffonderanno in rete un video realizzato in collaborazione con il cantante Marco Sentieri e i neo diaconi della nostra diocesi.

Martedì 9 febbraio poi, la Chiesa Cattedrale ospiterà il Convegno Diocesano – in presenza per il solo clero del territorio diocesano – che verrà trasmesso in tv su Teleclub Italia (Canale 98) e in streaming sulla Pagina Facebook “Chiesa di Aversa”. L’evento vedrà gli interventi a distanza di monsignor Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, e di Padre Carlo Casalone, della Pontificia Accademia per la Vita. Giovedì 11 febbraio, in occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, ci sarà la Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Cattedrale (trasmessa in streaming sulla Pagina Facebook “Chiesa di Aversa”) con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni, mentre nelle parrocchie si vivrà un momento di Adorazione Eucaristica dedicato al tema della Vita.

Il programma degli appuntamenti si concluderà venerdì 12 febbraio con un incontro in streaming (sulla Pagina Facebook “Chiesa di Aversa”) che vedrà protagonisti i giovani del nostro territorio.