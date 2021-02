Comunali Napoli, Ruotolo: “La nostra città, straordinario laboratorio politico nazionale”

“Le parole pronunciate dal Presidente Conte consolidano una nuova fase politica che vede Napoli, straordinario laboratorio politico nazionale. Le elezioni comunali sono, in concreto, l’occasione per spostare la storia più in là: costruire dal basso un campo largo politico progressista, ambientalista ed europeista. Proprio a Napoli attraverso un lavoro rigoroso di incontro, confronto, sintesi, si sta dando vita a un ampio schieramento composto dal Centrosinistra, i 5 Stelle e il mondo civico. È una piccola, grande rivoluzione. Storie, sensibilità, vissuti diversi che danno vita a una inedita alleanza politica per meglio interpretare la complessità della società partenopea. È il momento di posare lo sguardo oltre il presente e costruire il futuro di Napoli”. Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.