Candida Morgera nuovo segretario generale del Comune di Sorrento

E’ Candida Morgera il nuovo segretario generale del Comune di Sorrento. Attiva in associazioni nazionali antimafia e di contrasto alla criminalità organizzata, avvocato, originaria di Pomigliano d’Arco, varie specializzazioni in Diritto ed Economia delle Comunità Europee, Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione, Diritto e Gestione dell’Ambiente, ha prestato servizio in qualità di dirigente e di segretario presso numerosi Comuni delle cinque provincie della Campania.

“Come annunciato, ho provveduto in tempi brevissimi a nominare il nuovo segretario generale – commenta il sindaco, Massimo Coppola -. La scelta è caduta sulla dottoressa Morgera per il suo curriculum ricco di esperienze, in varie realtà, e per le competenze tecnico-giuridiche e gestionali che potranno sicuramente contribuire in maniera costruttiva al rinnovamento e al miglioramento della macchina comunale. Rivendico ancora una volta il metodo utilizzato per individuare la sua candidatura, sulle circa cento giunte anche da fuori regione, lontano da logiche di opportunità e nel solo interesse della nostra Sorrento”.