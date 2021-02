Università, Tommasetti: “Ultimo regalo di Manfredi sull’Abilitazione Scientifica”

“Il Ministro Manfredi avvia l’ennesima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2021-2023) senza aver provveduto a 3 importanti aggiornamenti previsti per legge”. Così il prof. Aurelio Tommasetti, Responsabile Nazionale Dipartimento Università della Lega.

“In primo luogo, non ha apportato alcuna modifica al decreto Valori-Soglie (cd. mediane) n. 589/2019, che deve essere aggiornato dopo ogni tornata per adeguare i parametri bibliometrici e non bibliometrici. In secondo luogo, resta del pari immodificato anche il decreto Criteri e parametri per la valutazione dei candidati n. 120/2015 che, per legge, deve essere aggiornato dopo 5 anni, con il conseguente perpetuarsi del contenzioso amministrativo per le prescrizioni ivi contenute. In terzo luogo, ancor più grave è il mancato intervento sul Decreto n. 855/2015, Rideterminazione dei settori concorsuali, scaduto il 30 ottobre 2020, che resta immutato malgrado i ripetuti inviti e raccomandazioni del CUN e delle comunità accademiche che chiedevano a gran voce una riorganizzazione dell’architettura dei saperi (settori scientifico-disciplinari e concorsuali). In tutti e tre i casi citati, i decreti ministeriali potevano essere emanati aggiornando i contenuti senza alcuna autorizzazione del legislatore perché sono sottoposti solo a pareri non vincolanti rispettivamente dell’ANVUR, del Consiglio di Stato e del CUN. Probabilmente, il Ministro Manfredi si è perso nella riorganizzazione del Ministero dell’Università, con l’istituzione di nuove direzioni generali, tuttora vacanti, quando peraltro, poco prima di dimettersi, il ministro Fioramonti vi aveva già provveduto (novembre 2019)”.