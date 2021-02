Si sottrae al controllo e fugge: denunciato

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno visto uscire da uno stabile di corso San Giovanni una persona che, alla loro vista, si è data alla fuga a bordo di un’auto.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente, dopo aver effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, ha imboccato contromano via Francesco Saverio Granata fino a quando è stato raggiunto e bloccato in via Raffaele Testa.

M.G., 26enne di Scafati con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché segnalato amministrativamente poiché trovato in possesso di 5 grammi di marijuana; inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente perché già revocata e per inottemperanza alle misure anti Covid-19 in quanto non indossava la mascherina.