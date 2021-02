Down operatori telefonici in tutta Italia

Dopo Wind3, anche gli altri operatori telefonici sono in down. Utenti segnalano problemi nell’effettuare e ricevere chiamate mobili; complicazioni anche per quelle sulla linea fissa. Per il momento sembra reggere internet fisso e mobili. Difficoltà, come si evince anche sul sito servizioallerta.it, per i piccoli operatori virtuali che appoggiano su i grandi operatori telefonici.

