Crisi Governo, Sgarbi: “Meglio il voto subito”

“Elezioni subito”. È questa per Vittorio Sgarbi la soluzione per dare al Paese un governo autorevole legittimato dal consenso popolare e in grado di affrontare la crisi sanitaria ed economica.

“Certamente importante la scelta di Mattarella per una situazione di emergenza non solo sanitaria ma anche economica; da solo Draghi vale come il Cts per il Coronavirus. La malattia dell’economia, tra l’altro, non è meno grave. Ma la scelta di non votare, che è stata presa da Mattarella in termini drammatici e perentori, non ha lo stesso fondamento. Mattarella sembra aver dimenticato che nella prossima primavera gli Italiani, nelle stesse condizioni di sicurezza e rischio, saranno chiamati a votare a Torino, Bologna, Milano, Napoli, Roma, oltre che in Calabria e altri 1300 comuni circa. Nulla di più logico di un “election day” che aggiunga alle amministrative le elezioni politiche. Fino a quel momento governi totalmente assoggettati alle regole dei Comitati tecnici scientifici avrebbero comunque poteri ridotti, e non perché attenuati in tempi di campagna elettorale. Resta singolare la momentanea amnesia del presidente della Repubblica”.