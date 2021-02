Crisi comparto aeroportuale, Barbaro: “Calo passeggeri, a rischio migliaia di posti di lavoro”

La crisi del comparto aeroportuale italiano in questo tempo di pandemia è argomento di una nuova interrogazione parlamentare presentata dal sen. Claudio Barbaro (Fratelli d’Italia) che aveva già interrogato il Governo sul tema, negli scorsi mesi, senza ottenere risposta.

L’attuale situazione «lascia credere che l’affanno del comparto aeroportuale sia destinato a durare ancora a lungo – scrive il Senatore nel testo, indirizzato ai ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (Nunzia Catalfo e Paola De Micheli – in quanto anche quando l’emergenza sanitaria sarà maggiormente contenuta, il rientro alla normalità dei viaggi aerei resterà probabilmente una prospettiva di lungo periodo. […] Se i due aeroporti più grandi d’Italia, Milano Malpensa e Roma Fiumicino, hanno registrato cali di passeggeri ben superiori al 70% rispetto al 2019, sostanzialmente tutti gli scali di media rilevanza hanno subito variazioni in diminuzione fra il 60% e il 70%».

«Il personale di terra di queste strutture – prosegue il sen. Barbaro – è assai frequentemente assunto nella formula “stagionale”: tale circostanza include, quindi, svariate migliaia di lavoratori aeroportuali precari, attualmente senza né salario né prospettive, e in molti casi privi di qualsivoglia aiuto, indennizzo o ristoro. Risulta all’interrogante che si stiano per esaurire i previsti strumenti sociali di cassa integrazione straordinaria, e che le indennità NASPI, per quanti avevano già patito la cessazione involontaria, siano in molti casi in scadenza o già scadute».

«Nei prossimi mesi – conclude Claudio Barbaro – l’intero settore potrebbe essere caratterizzato da una vera e propria tragedia sociale destinata a protrarsi nel tempo laddove non siano disposte misure di prolungamento o ripristino delle indennità sociali, mirati interventi di accompagnamento verso altre possibilità di reinserimento per i soggetti travolti dalla crisi».

Date queste premesse, il Senatore di Fratelli d’Italia chiede ai Ministri Catalfo e De Micheli «quali provvedimenti abbiano assunto e quali abbiano deciso di intraprendere per fronteggiare l’emergenza sociale e scongiurare quanto più possibile gli esuberi» e «quali provvedimenti abbiano assunto e quali abbiano deciso di intraprendere per realizzare un piano di rilancio dell’intero comparto aeroportuale».