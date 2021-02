Aversa. Cannavale: “Basta con i soliti proclami: ci avete rotto!”

“Il Sindaco Golia ha dichiarato che dalle ultime riunioni si evidenzia un grande entusiasmo per l’attuazione del programma e la scelta delle priorità, sembra quasi che siano passati pochi giorni dalle elezioni comunali e i nuovi amministratori di maggioranza si preparino per poter iniziare il loro cammino: ma come si fa a cancellare due anni di nulla per poi dichiarare che siete pronti a risolvere le priorità, mi dite di quali priorità state parlando? Le priorità si potevano chiamare tali, due anni fa, oggi sono emergenze incancrenite, divenute tali vista la vostra incapacità a risolverle”. Così l’esponente di FdI Aversa, Pino Cannavale.

“Forse vi fate forti del soccorso che avete avuto da Romano, Diana, Innocenti e Sagliocco (il primo eletto coi 5Stelle e gli ultimi tre eletti nel centrodestra) e di conseguenza, espressione di elettori certamente non di sinistra ma pur di mantenervi la poltrona vi siete rimangiati tutto quello che avete detto, subito dopo le elezioni (niente inciuci, la parola solo agli elettori), la coerenza, la dignità è tutt’altra cosa. Io mi vergogno di essere amministrato da una maggioranza che è solo una minestra riscaldata e niente più. Possibile che ad Aversa, non abbiamo persone in grado di fare l’assessore e ci dobbiamo affidare ai paesi vicini? Caro assessore al cimitero, non prendertela, lo sappiamo che le salme dei tuoi cari, sono seppellite altrove e di conseguenza, non puoi conoscere le condizioni in cui versa il nostro cimitero, ti consiglio di farti una passeggiata e di constatare le condizioni dei servizi igienici. Credete veramente che i cittadini di Aversa sono così fessi da credere alle vostre chiacchiere inutili, che da due anni ad oggi, hanno prodotto solo guai (vedi MOF, P.zza Marconi, strisce blu ecc.). Forse l’unica volta che avete dimostrato di fare qualcosa è stato solo in occasione del salto della quaglia, che vi ha evitato una fine certa, dovuta tutta dalla vostra incapacità”.