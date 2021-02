Attività su treni e stazioni della Campania: i risultati nel mese di gennaio della Polfer

8 arrestati, 37 indagati e 20.322 persone controllate: è questo il bilancio dei controlli nel mese di gennaio del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania.

Controlli intensificati anche per verificare il rispetto delle norme anti-covid, in particolare tese a evitare assembramenti e spostamenti vietati, nonché a garantire il corretto utilizzo delle mascherine.

Nell’ultimo weekend, a Sapri, a bordo del treno Regionale Napoli Centrale-Cosenza, un uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Il viaggiatore è stato bloccato dai poliziotti, dopo che ha compiuto atti di autoerotismo in presenza di una viaggiatrice.

A Napoli Centrale, gli uomini della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale hanno denunciato un uomo di origini marocchine per i reati di furto e ricettazione. Lo straniero, bloccato a bordo dell’Intercity Notte Torino Porta Nuova-Salerno, è stato trovato in possesso di due cellullari sottratti poco prima ad una viaggiatrice e altri apparecchi proventi di altrettanti furti.

Sempre a Napoli Centrale, durante gli ordinari controlli, la Polfer ha denunciato 4 persone: un cittadino gambiano irregolare sul territorio, privo di mascherina e titolo di viaggio, per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale; 2 cittadini italiani, con precedenti di polizia, trovati in possesso di pinze e cacciaviti di cui non riuscivano a giustificare il possesso; un cittadino italiano, già noto agli operatori, trovato in stazione nonostante il divieto di ritorno del comune di Napoli.