(VIDEO) Arresti di massa alle manifestazioni pro-Navalny

La polizia russa ha fermato più di tremila persone, in relazione alle proteste di piazza svoltesi in numerose città del paese a sostegno del blogger Alexey Navalny, in base alle cifre diffuse da una Ong considerata vicina agli organizzatori della mobilitazione.

A Mosca gli agenti sono intervenuti per disperdere i manifestanti che si erano raccolti sotto il carcere di Matrosskaya Tishina, in cui Navalny è detenuto dopo il suo ritorno dalla Germania dove è stato curato in seguito ad un avvelenamento. Tra i fermati anche la moglie delll’attivista politico, Yulia Navalnaya, che poco prima dell’arrivo della polizia aveva pubblicato sui social una sua foto.