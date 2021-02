Strutture sportive, Barbaro: “Sostegno per affitti e ristori per gli incassi istituzionali”

“Un sostegno per gli affitti e ristori alla voce ‘incassi Istituzionali’: queste le due priorità fondamentali per le strutture sportive, molte delle quali sono a rischio chiusura”. Esordisce così Claudio Barbaro – senatore di Fratelli d’Italia e Presidente di ASI – che ben conosce le dinamiche dello sport e del territorio.

“È dall’inizio della pandemia che cerchiamo di sensibilizzare il Governo a trovare soluzioni idonee per un settore che produce un consistente risparmio per il Sistema Sanitario, un giro d’affari di oltre 15 miliardi di euro e che dà lavoro ad oltre 1 milione di famiglie. Il debito sugli affitti e la paura di veder portate all’incasso le garanzie prestate sta diventando opprimente, pericoloso e rischia di favorire soluzioni estreme. Gli Operatori non possono essere lasciati soli. Non si capisce perché, a seguito delle nuove chiusure, la riduzione degli affitti non sia stata estesa ed ampliata. Debiti che crescono – prosegue Barbaro – e Ristori assolutamente insufficienti anche perché mal calcolati. Il Legislatore ha ‘tralasciato’ di includere nel calcolo dei ristori i cosiddetti incassi istituzionali di associazioni e società sportive che però rappresentano gli ‘abbonamenti’ ossia il 95% dell’incasso di una struttura sportiva, inserendo i soli incassi commerciali; un ‘errore’ che ha messo spalle al muro un intero settore”.