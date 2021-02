Comunali a Casaluce, incontro tra Idee in Comune e FdI

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi e così stato. Nella giornata di ieri, l’ex consigliere comunale Pasquale Bruno, in rappresentanza del suo gruppo ‘Idee in Comune’, ha incontrato una delegazione di Fratelli d’Italia guidata da Giuseppe Veneziano. Oggetto dell’incontro, la discussione sulle reciproche posizioni in campo amministrativo e politico in vista delle prossime comunali. “Preso atto dei punti di convergenza – fanno sapere Idee in Comune – FdI, nei prossimi giorni è previsto un incontro con delegazioni allargate per affrontare nel merito gli argomenti introdotti”.