Caserta. Realizzazione logo Forum Provinciale Giovani ‘a titolo onorifico’: scoppia la polemica social

La Provincia di Caserta chiama a raccolta i grafici, a titolo gratuito: scoppia la polemica.

Nella giornata odierna, l’amministrazione provinciale guidata dal presidente Giorgio Magliocca ha pubblicato un bando, a firma della consigliera provinciale Dott.ssa Olga Diana, per la creazione del nuovo logo del Forum Provinciale dei Giovani. Fin qui tutto bene. Voi direte, in tempo di crisi, è l’occasione per guadagnare qualcosa e invece… Leggendo il bando dove sono riportate le condizioni di presentazione ed altre specificihe, c’è un punto che riportiamo testualmente “Si precisa che ai partecipanti dell’ideazione di detto Logo, non percepiranno alcun compenso svolgendo la propria ideazione a titolo meramente onorifico“.





Subito è scattata la polemica social tra gli addetti ai lavori: “Fatemi capire, ideazione del logo e nessun compenso. Questi sono matti?”, è il commento di Carlo; “Ma la Provincia di Caserta sa che la creazione di un logo ha un costo tra il tempo speso e i software che utilizziamo?” si legge nelle righe postate da Giuseppe; “Anche in un periodo di crisi economica dovuta alla pandemia, dai politici ci dobbiamo sentir dire ‘titolo onorifico’. Amma faticà p senza nient… Non è possibile”, scrive Antonio; “Cari politicanti, noi paghiamo un abbonamento per i programmi di grafica: come ho pagato per fare l’università e corsi di formazione, quindi abbiate la bontà di non prenderci in giro”, afferma Luigi.

Insomma la Provincia di Caserta chiama a raccolta tutti i grafici per la realizzazione del logo, una chiamata che sa di beffa visto che il lavoro sarà retribuito “a titolo onorifico”.

Duro anche il commento e l’analisi di Massimiliano Santoli, imprenditore aversano nel campo della comunicazione nonché presidente della sezione Piccola industria di Confindustria Caserta e vicepresidente dell’associazione degli industriali di Terra di lavoro.: “Ennesimo bando per la progettazione di un logo con pagamento:“a titolo onorifico”. Adesso, non per polemica, io vorrei capire una cosa: ma perché tutto quello che attiene alla comunicazione viene spesso richiesto a titolo gratuito? Io miei dipendenti grafici, social media manager, copywriter li pago. Pago loro lo stipendio e pago le tasse correlate. Perché fare un logo deve essere visto come un gioco, un mero esercizio di intelletto e quindi non pagato? L’ente provinciale in questo caso dovrebbe essere creativo, come chiede nel bando, e dovrebbe chiedere alle ditte che ripristinano l’asfalto di lavorare a titolo onorifico. Potrebbe chiederlo anche alle ditte che aggiustano i solai nelle scuole di proprietà dell’ente o a quelli che fanno refezione scolastica, o magari anche ai propri dipendenti! Insomma, posso essere d’accordo sulle modalità solo se questa “onorificenza” la allarghiamo anche alle altre categorie. Se “titolo onorifico” deve essere, allora lo sia per tutti!”.