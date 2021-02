Aversa. Cimitero, Oliva ribatte a Zoccola: “Denunce e non deliri”

“L’assessore Zoccola, il super tecnico che Mondragone ha prestato ad Aversa, da un anno e mezzo, ossia dal giugno 2019 cosa aspettava per aggiustare l’impianto elettrico del cimitero? Ricordo all’illustre sconosciuto assessore tecnico che i miei non sono deliri ma denunce di migliaia di miei concittadini che in 14 anni mi hanno votato sempre nel centrodestra e che continuano a credere in me tanto da essere il più votato alle ultime amministrative”. Così il commissario cittadino nonché consigliere comunale FdI Alfonso Oliva nel replicare alle dichiarazioni dell’assessore Zoccola.

“Se vuole fare politica si candidi, nel contempo poiché percepisce da un anno e mezzo l’indennità pagata dagli aversani e non dai mondragonesi, si limiti ad adempiere al proprio mandato tecnico anche se, in occasione del ribaltone, la “politica” quella fatta di compromessi l’ha fatta lui su mandato del sindaco sfiduciato”.