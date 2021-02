Aversa. Cimitero, assessore Zoccola replica ad Oliva

“Di solito lascio correre i deliri del consigliere Oliva ma questa volta, per rispetto degli aversani, del lavoro degli uffici e di tutti noi va detto che martedì si chiude la procedura di gara per riparare l’illuminazione al cimitero. È un intervento che non rientra nelle possibilità del personale del comune. Sui cambi di bandiera abbiamo un grande esempio in chi ha cambiato casacca solo per una candidatura”. Così Benedetto Zoccola, assessore ai lavori pubblici con delega al cimitero e vicesindaco della città di Aversa.