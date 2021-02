Agriturismi in Campania, Lega: “Pdl per diversificare business e aiutare comparto”

“Le politiche a sostegno degli agriturismi messe in campo dalla regione Campania e dal governo sono insufficienti. I numeri diffusi oggi dalla Agriturist sono indicativi, il 30% delle strutture è a rischio chiusura o mancata apertura nella prossima primavera. Con il covid non si scherza ma non possiamo ignorare il danno che le chiusure prolungate e le mancate promesse sui ristori annunciati da parte del governo e della Regione hanno avuto verso un settore trainante in numerose aree della nostra regione. In molti casi i proprietari degli agriturismi, in prevalenza giovani, hanno contribuito a contrastare il fenomeno della desertificazione abitativa in molte aree interne. Numerosi gli investimenti fatti e gli immobili rurali ripristinati”. Così in una nota i consiglieri regionali della Lega Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro.

“La presenza delle aziende agrituristiche ci consente inoltre di avere delle vere e proprie “sentinelle del territorio” che segnalano problematiche legate ad incendi, frane e dissesti idrogeologici. Gli agriturismo sono patrimonio di tutti e risorsa imprescindibile per lo sviluppo nella nostra regione. Saremo al fianco degli imprenditori per difendere i nostri territori dal mal governo e dalla politica sorda che pensa solo alle poltrone. In regione stiamo lavorando anche ad una proposta Legge sulla “Agricoltura sociale” che può offrire numerose alternativa di business e sviluppo per tante aziende agrituristiche”.