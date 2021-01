SMCV. Comunali, Ciro Laurenza in campo con Noi Campani

Ancora un’ufficialità in casa Noi Campani. La lista del coordinatore regionale Luigi Bosco e di quello cittadino, l’assessore Francesco Petrella, annuncia la candidatura di Ciro Laurenza alle prossime elezioni amministrative di Santa Maria Capua Vetere. Corre spedita la formazione che già bene ha figurato alle recenti elezioni regionali: nelle scorse settimane sono stati già comunicati, per la città del Foro, i nomi di Ida Colandrea, Luigi Zaza, Giovanna Crispino, Anna Comunale, Clementina Striano, Marilena Angelini e Nicla Maiorco.

Giovane, preparato e appassionato della città, pronto ad assumersi un ruolo ed un impegno amministrativo per rispondere alle esigenze dei cittadini e mettersi al totale servizio della comunità sammaritana: «Ho scelto di intraprendere questa sfida politica, credo di poter dare molto – commenta Ciro Laurenza -, perché conosco bene il territorio e le criticità di Santa Maria Capua Vetere. C’è necessità di dare un forte impulso turistico, partendo dall’Anfiteatro e dal nostro meraviglioso centro storico».

La benedizione a Ciro Laurenza arriva da Luigi Bosco e dal capolista di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Petrella: «Li ringrazio per la grande fiducia che mi hanno tributato, sarà uno stimolo per potermi dedicare con la giusta motivazione nell’affrontare un impegno così duro ma gratificante. Condivido le idee progettuali di Noi Campani e mi metterò al completo servizio dei nostri concittadini sammaritani. E’ fondamentale proseguire sulla scia tracciata dall’amministrazione Mirra che in questi anni ha affrontato sfide fondamentali per la rinascita della nostra città. Credo sia indispensabile dare continuità amministrativa a Santa Maria Capua Vetere e l’attuale sindaco è indubbiamente l’uomo adatto per portare a compimento i progetti ambiziosi del nostro movimento».