Basket. Successo di Napoli contro l’Atlante Roma

Terzo successo consecutivo per la Gevi Napoli Basket che, al PalaBarbuto, nella gara valevole per la terza giornata di ritorno del Girone rosso di Serie A2, supera l’Atlante EuroBasket Roma per 80-60. Il miglior realizzatore per gli azzurri è Marini con 18 punti. In doppia cifra anche Parks, con 15 punti, Iannuzzi, 13 per lui ed Uglietti,12 e Lombardi,10.

Gli azzurri centrano cosi la seconda prestigiosa vittoria in quattro giorni dopo il brillante successo contro la Top Secret Ferrara, confermando il secondo posto in classifica.

Coach Sacripanti schiera in quintetto Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Zerini, Eurobasket, con Olasewere out nel riscaldamento, risponde invece con Romeo,Gallinat,Cicchetti, Bucarelli e Cicchetti.

Parte fortissimo la Gevi, segna Zerini da 3 punti, Lombardi da sotto e Parks in contropiede fissano il 10-0 iniziale che costringe Roma al timeout. La squadra ospite è però brava a rientrare nella seconda parte del quarto e, con un buon Cicchetti, accorcia prima sul 12-6 dopo cinque minuti e poi chiude in parità al primo intervallo sul 20-20.

Sembra inziare meglio nel secondo periodo ancora EuroBasket che trova il vantaggio sul 23-21 ma questa volta è la Gevi a reagire e, trascinata da un ottimo Marini, insieme al solito Parks, riesce a prendere in mano l’inerzia della gara chiudendo la difesa, e piazzando un parziale totale di periodo di 22-12 che consente, grazie alla tripla di Monaldi sulla sirena, di andare all’intervallo lungo sul 42-32.

I secondi venti minuti di partita vedono la Gevi, dopo una buona partenza che fa toccare anche i 20 punti di vantaggio, gestire la partita nonostante i tentativi di rimonta di una coriacea EuroBasket Roma, mantenendo la doppia cifra di scarto senza subire il ritorno dei capitolini. Il terzo quarto si chiude sul 63-44.

Nel finale, Coach Sacripanti può attingere a tutta la sua panchina. C’è tempo per festeggiare il primo punto in serie A2 di Aldi, a segno dalla lunetta. Il finale dice 80-60 per Napoli che può cosi centrare la sua terza vittoria consecutiva.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo sabato prossimo 6 febbraio alle ore 20,30, sul campo della Benacquista Latina.

Gevi Napoli Basket-Atlante EuroBasket Roma 80-60 (20-20;42-32;63-44)

Gevi Napoli Basket: Zerini 3, Aldi 1, Iannuzzi 13,Klacar , Tolino , Parks 15, Sandri, Marini 18, Mayo, Uglietti 12, Lombardi 10, Monaldi 8. All. Sacripanti.

Atlante Roma: Olasewere ne, Ludovici ne, Gallinat 19, Cepic 2, Fanti 2, Cicchetti 10, Bischetti ne, Magro 13, Staffieri, Romeo 4, Bucarelli 10. All.Pilot

Dichiarazione Coach Sacripanti: “Abbiamo dato continuità alla partita con Ferrara, centrando la terza vittoria consecutiva. Nell’arco dei quaranta minuti è cresciuta l’intensità difensiva, sono molto contento di questo. Abbiamo potuto dividere i minuti tra tutti i giocatori. Ora arriva una settimana per prepararci ad un altro tour de force con tre incontri molto ravvicinati. Bisogna essere consapevoli però che Roma ha avuto l’assenza pesante di Olasewere, giocatore importante. Nel corso della partita questo forfait ha tolto molti punti di riferimento alla formazione romana. Siamo contenti, vogliamo aumentare ancora la nostra solidità.”

La gara Gevi Napoli Basket-Atlante Eurobasket Roma sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.